Машину актера Головина продадут на торгах из-за долга по микрозайму

Автомобиль актера Александра Головина будет продан с публичных торгов, чтобы погасить долг артиста по микрозайму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Согласно судебным документам, в 2023 году Головин взял потребительский микрозайм под 99% годовых под залог машины. В период пользования кредитом он «исполнял обязанности ненадлежащим образом», нарушив условия кредитного договора. Просрочка по займу превысила год, и микрофинансовая организация подала в суд.

Отмечается, что Головин не явился на заседание и не просил об отложении дела.

«Ответчик своими правами представлять возражения и доказательства не воспользовался, содействия в собирании доказательств у суда не просил», - указали в суде.

Иск кредитной организации удовлетворили, обратив взыскание на авто звезды.

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы разыскивают Александра Головина из-за неоплаченных автоштрафов, пишет 360.ru.

