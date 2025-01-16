«Миллионы баррелей и шантаж»: Российская нефть «застряла» из-за санкций США
Пять танкеров почти с 4 миллионами баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая, ключевые партнеры Москвы испугались новых санкций США, а рынок готовится к росту цен.
Новые санкции США против российской нефти приносят «первые плоды» и стремительно гонят цены вверх. Некоторые танкеры попали под ограничения, находясь уже в процессе перевозки ресурса, теперь они вынуждены простаивать.
Так, пять танкеров почти с четырьмя миллионами баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая, четыре из них подпали под санкции США, сообщает Bloomberg. Топливо буквально «застревает», так как порты Китая боятся принимать российское топливо.
На фоне тревожных тенденций цена нефти Brent накануне поднялась выше 82 долларов за баррель впервые с августа 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
ЗАСТРЯЛИ ВЕЗДЕ
В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру.
А уже 13 января китайская сторона отказалась принять в порту три находящихся под санкциями США танкера с нефтью из России. Все танкеры вышли из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Они перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO. Он ценится дороже сорта Urals.
Уточняется, что речь идет о судах Olia с 709 тысячами баррелей нефти, которое остается в Желтом море, танкере Mermar с 755 тысячами баррелями нефти (ожидает у побережья) и корабле Huihai Pacific с 770 тысячами баррелей нефти (судно стоит в море без движения после того, как изменило курс, должно было прибыть в порт 15 января).
Bloomberg со ссылкой индийского чиновника сообщает, что Индия однозначно отклонит нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, вслед за Китаем. Теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения сырья, чтобы избежать вторичных санкций из-за связей с российскими поставщиками.
Всего после введения новых санкций США, направленных против, так называемого, «теневого флота» РФ, на якорь вынуждено встали не менее 65 танкеров, сообщает Reuters. Больше всего санкции напугали Китай, еще семь танкеров «застряли» у берегов Сингапура. Также некоторые суда остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
Аналитики отмечают, что под американские санкции попали около 10% мирового флота танкеров, в связи с чем вырос спрос на неподсанкционные нефтяные перевозки.
РОССИИ ВЫГОДНО
Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
«Новшеством является то, что США ввели впервые санкции против крупных нефтяных компаний - «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти санкции могут привести к тому, что Индия и Китай испугаются покупать нефть у этих компаний. Около 90% нефти мы сегодня продаем именно в Индию и Китай», - рассказал он.
При этом, по словам Юшкова, российские компании перестроятся, на их доходности это никак не отразится.
«На самом деле просто поменяется схема продажи. Эти компании будут продавать нефть трейдеру в России или при погрузке на танкер, а потом уже собственность этого трейдера пойдет в Индию, там он продаст нефть покупателям. В дальнейшем американцы введут санкции против этого трейдера, поэтому трейдеры будут меняться, хоть каждый день компанию открывай», - объяснил он.
Но Bloomberg уверяет, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы КНР уже начали искать новых поставщиков нефти.
Согласно данным трейдеров, к перебоям поставок, в частности, готовятся Yulong Petrochemical, Cnooc и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы в Африку, на Ближний Восток, а также Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто быстро сможет удовлетворить спрос и заменить российскую нефть. Отмечается, что к новым сделкам Китай готов приступить уже в феврале.
Юшков допустил, что в таком случае Россия может вдвое увеличить скидку на нефть для Китая и Индии.
«Сейчас скидка для покупателей российской нефти составляет примерно $10-13 на баррель топлива. Дисконт на какое-то время может вырасти до $20-24. Скидка постоянно меняется. Государству от этого фактически ничего не будет», - пояснил он.
КТО КОГО ШАНТАЖИРУЕТ
При этом больше всего от такого решения пострадают сами американцы, считают аналитики. При необходимости Россия может временно сократить объемы добычи нефти на те объемы, которые будут «простаивать». В таком случае мировые цены на нефть значительно вырастут.
«Пока будет перестроение рынка, может быть небольшое снижение экспорта. В 2022 году так было, когда мы перестраивались на азиатский рынок, на небольшой период сократили добычу. Тогда цена достигла 120 долларов за баррель, а в США были достигнуты исторически высокие цены на бензин. Сейчас все этого и боятся. Нам это выгодно, мы продаем столько же, но дороже», - сказал Юшков, отметив, что Байден пошел на такие санкции, чтобы навредить Дональду Трампу.
В Европе не отстают от антироссийской нефтяной риторики. Премьер-министр Чехии Петр Фиала накануне заявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти, пишет Reuters. По словам политика, в этом случае Россия больше не сможет шантажировать страну поставкой энергоносителей.
Политизация вопроса поставки энергоносителей в Чехии может быть связана с тем, что НПЗ страны принадлежат польской компании, заявил в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
«Цинично говорить, что Россия кого-то шантажирует. Разве мы хоть раз сказали, что если они еще хоть раз поставят помощь Украине, поставки нефти и газа прекратятся? Он намекает, что Россия перекрыла поставки транзитом через Словакию, при этом умалчивает, что это случилось, поскольку Украина перекрыла транзит. Скорее в Чехии должны были сказать, что модернизировали нефтепровод, потому что если Украина еще и нефть перекроет, тогда нужна будет другая труба. Скажите честно: Украина навредила вам по газу, и вы ожидаете, что она навредит вам по нефти», - заявил он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу, чтобы обсудить остановку транзита газа.
До этого он говорил, что власти Словакии готовы заблокировать финансовую помощь Украине. В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро, передает «Радиоточка НСН».
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