«Миллионы баррелей и шантаж»: Российская нефть «застряла» из-за санкций США

ЗАСТРЯЛИ ВЕЗДЕ

В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру.

А уже 13 января китайская сторона отказалась принять в порту три находящихся под санкциями США танкера с нефтью из России. Все танкеры вышли из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Они перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO. Он ценится дороже сорта Urals.

Уточняется, что речь идет о судах Olia с 709 тысячами баррелей нефти, которое остается в Желтом море, танкере Mermar с 755 тысячами баррелями нефти (ожидает у побережья) и корабле Huihai Pacific с 770 тысячами баррелей нефти (судно стоит в море без движения после того, как изменило курс, должно было прибыть в порт 15 января).

Bloomberg со ссылкой индийского чиновника сообщает, что Индия однозначно отклонит нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, вслед за Китаем. Теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения сырья, чтобы избежать вторичных санкций из-за связей с российскими поставщиками.

Всего после введения новых санкций США, направленных против, так называемого, «теневого флота» РФ, на якорь вынуждено встали не менее 65 танкеров, сообщает Reuters. Больше всего санкции напугали Китай, еще семь танкеров «застряли» у берегов Сингапура. Также некоторые суда остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Аналитики отмечают, что под американские санкции попали около 10% мирового флота танкеров, в связи с чем вырос спрос на неподсанкционные нефтяные перевозки.

РОССИИ ВЫГОДНО

Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

«Новшеством является то, что США ввели впервые санкции против крупных нефтяных компаний - «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти санкции могут привести к тому, что Индия и Китай испугаются покупать нефть у этих компаний. Около 90% нефти мы сегодня продаем именно в Индию и Китай», - рассказал он.

При этом, по словам Юшкова, российские компании перестроятся, на их доходности это никак не отразится.

«На самом деле просто поменяется схема продажи. Эти компании будут продавать нефть трейдеру в России или при погрузке на танкер, а потом уже собственность этого трейдера пойдет в Индию, там он продаст нефть покупателям. В дальнейшем американцы введут санкции против этого трейдера, поэтому трейдеры будут меняться, хоть каждый день компанию открывай», - объяснил он.

Но Bloomberg уверяет, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы КНР уже начали искать новых поставщиков нефти.