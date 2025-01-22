В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против натурального российского газа, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Он отметил, что некоторые страны до сих пор выступают против ввода санкций. При этом еврокомиссар отчитался о снижении закупок у России. При этом существенно растет импорт российского СПГ.

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Снижение поставок обычного газа произошло в основном из-за взрывов на «Северных потоках».

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа. Об этом он сообщил в Белом доме после инаугурации. Он отметил, что дефицит в торговле с Евросоюзом оценивается в 300 миллиардов долларов. В связи с этим он посоветовал коллегам из Европы покупать нефть и газ в США, чтобы «наверстать торговый дисбаланс», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюзСанкции Против России

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