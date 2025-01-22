В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против натурального российского газа, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Он отметил, что некоторые страны до сих пор выступают против ввода санкций. При этом еврокомиссар отчитался о снижении закупок у России. При этом существенно растет импорт российского СПГ.