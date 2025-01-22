В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против натурального российского газа, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Он отметил, что некоторые страны до сих пор выступают против ввода санкций. При этом еврокомиссар отчитался о снижении закупок у России. При этом существенно растет импорт российского СПГ.
Снижение поставок обычного газа произошло в основном из-за взрывов на «Северных потоках».
Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа. Об этом он сообщил в Белом доме после инаугурации. Он отметил, что дефицит в торговле с Евросоюзом оценивается в 300 миллиардов долларов. В связи с этим он посоветовал коллегам из Европы покупать нефть и газ в США, чтобы «наверстать торговый дисбаланс», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стала известна дата выхода мультфильма «Соник-4»
- ГД одобрила штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом
- Памфилова заявила, что мошенники стали звонить от ее имени
- В МИД РФ заявили об «окне возможностей» при Трампе для договоренностей с США
- ВС России поразили склады вооружения и беспилотников ВСУ
- Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ
- В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности
- В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей
- ВЦИОМ: Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых контейнеров
- Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru