Опасаются Трампа: В Европе обсуждают продление санкций против России

США ДОПУСКАЕТ ПОСЛАБЛЕНИЕ

Еще 10 января США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов. Под рестрикции подпали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний

Вместе с тем действующий госсекретарь США Марко Рубио до вступления в должность допускал, что при урегулировании украинского конфликта можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против России. По его словам, при переговорах предстоит «как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне».

Экономист Василий Колташов в разговоре с НСН предположил, что Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, однако нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.

«Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то. Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве знака доброй воли. Санкции по нефти, например», - сказал он.

Со своей стороны эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН предрек, что политика президента США Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, в итоге торговые войны избранного президента США увеличат цены на сырье, что выгодно России.

«Уже в 2026 году цены на нефть могут войти в тренд роста, это случится после того, как мировая экономика переварит все выкрутасы Трампа. Выкрутасы Трампа не способствуют экономическому росту у потребителей сырья. В Европе совсем плохи дела, если на индекс производства смотреть. В Китае тоже все не так радостно, у них дефляция. Это отражается на спросе на сырье. Когда мировая экономика переварит все эти риски торговых войн, которые затевает Трамп, цены пойдут вверх. Будущее рубля неплохое, но это горизонт от двух лет и дальше», - подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ужесточение санкций против России вероятно, если Москва откажется от переговоров по регулированию конфликта на Украине. Он также уточнил, что лидер Украины Владимир Зеленский хочет мира, однако «для танго требуется двое». По словам Трампа, его диалог с президентом России может состояться в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

