Опасаются Трампа: В Европе обсуждают продление санкций против России
В Венгрии и Словакии призывают Евросоюз отказаться от антироссийских санкций, которые навредили прежде всего экономике европейских стран, однако пока на Москву обрушиваются новые ограничения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России, разработанные брюссельскими бюрократами.
«Санкции достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!» - написал он в своих соцсетях.
Как напомнил политик, рестрикции против России не привели к должному результату и не поспособствовали завершению конфликта на Украине. При этом с трудностями столкнулись сама Европа, поскольку страны ЕС не смогли найти замену российским энергоресурсам.
ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ ПРОТИВ ЕВРОПЫ
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Орбан еще на саммите ЕС в конце декабря 2024 года демонстрировал «неготовность идти вперед» в вопросе продления санкций против России. Шестимесячный срок их действия завершается 31 января.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны тогда тоже демонстрировал решимость блокировать решения по возможным санкциям ЕС против России в атомной энергетике.
«Наши АЭС - станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы», - заявлял он по итогам саммита ЕС.
Между тем, по данным Bloomberg, ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть. Помимо прочего возможны новые меры контроля экспорта и отключению новых банков от системы SWIFT. Уточняется, что в Европе также рассматривают вопрос включения в санкционные списки новых компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ, которые якобы помогают России получить доступ к технологиям для вооружения.
По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию, предложив снизить потолок цен на российскую нефть.
При этом в ЕС также опасаются, что президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, подорвав тем самым торговлю и внешнюю политику блока, пишет Financial Times. Как сообщают СМИ, в подготовке к подобному исходу Брюссель уже анализирует распоряжения Байдена, чтобы выяснить, отмена каких из них будет иметь наибольшее влияние на блок.
США ДОПУСКАЕТ ПОСЛАБЛЕНИЕ
Еще 10 января США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов. Под рестрикции подпали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний
Вместе с тем действующий госсекретарь США Марко Рубио до вступления в должность допускал, что при урегулировании украинского конфликта можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против России. По его словам, при переговорах предстоит «как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне».
Экономист Василий Колташов в разговоре с НСН предположил, что Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, однако нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.
«Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то. Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве знака доброй воли. Санкции по нефти, например», - сказал он.
Со своей стороны эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН предрек, что политика президента США Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, в итоге торговые войны избранного президента США увеличат цены на сырье, что выгодно России.
«Уже в 2026 году цены на нефть могут войти в тренд роста, это случится после того, как мировая экономика переварит все выкрутасы Трампа. Выкрутасы Трампа не способствуют экономическому росту у потребителей сырья. В Европе совсем плохи дела, если на индекс производства смотреть. В Китае тоже все не так радостно, у них дефляция. Это отражается на спросе на сырье. Когда мировая экономика переварит все эти риски торговых войн, которые затевает Трамп, цены пойдут вверх. Будущее рубля неплохое, но это горизонт от двух лет и дальше», - подытожил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ужесточение санкций против России вероятно, если Москва откажется от переговоров по регулированию конфликта на Украине. Он также уточнил, что лидер Украины Владимир Зеленский хочет мира, однако «для танго требуется двое». По словам Трампа, его диалог с президентом России может состояться в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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