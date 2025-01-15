«Плата за политизацию»: Отказ от российской нефти дорого обойдется для Чехии
Москва никогда не запрещала Чехии покупать российскую нефть или газ, напомнил НСН Игорь Юшков.
Политизация вопроса поставки энергоносителей в Чехии может быть связана с тем, что НПЗ страны принадлежат польской компании, заявил в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти, пишет Reuters. По словам политика, в этом случае Россия больше не сможет шантажировать страну поставкой энергоносителей. Однако Юшков уточнил, что Москва со своей стороны никогда не политизировала этот вопрос.
«Цинично говорить, что Россия кого-то шантажирует. Разве мы хоть раз сказали, что если они еще хоть раз поставят помощь Украине, поставки нефти и газа прекратятся? Он намекает, что Россия перекрыла поставки транзитом через Словакию, при этом умалчивает, что это случилось, поскольку Украина перекрыла транзит. Скорее в Чехии должны были сказать, что модернизировали нефтепровод, потому что если Украина еще и нефть перекроет, тогда нужна будет другая труба. Скажите честно: Украина навредила вам по газу, и вы ожидаете, что она навредит вам по нефти», - заявил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что запрета на покупку российской нефти для Чехии сегодня нет.
«В Венгрии и в Словакии, которые получают российскую нефть по той же трубе, НПЗ принадлежат венгерской компании, а в Чехии польскому предприятию. Собственник нефти разный, потому и политизация по-разному проходит. Многие страны Европы уже отказались покупать российскую нефть. Поучительно для Чехии, что не все объемы российской нефти, ушедшие с рынка, были заменены. Сейчас Чехии покупать российскую нефть никто не запрещает», - заметил он.
Как добавил Юшков, альтернативным выгодным решением была бы покупка готовых нефтепродуктов в других странах.
«Зачастую дешевле купить готовые нефтепродукты в других странах. К примеру, в Индии перерабатывает российскую нефть, перерабатывают ее и продают нефтепродукты по всему миру, в том числе в Евросоюзе. Многие европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Чехии, были заточены под российский сорт Urals. Предположу, что теперь Чехии нужно будет искать похожий сорт, либо смешать несколько сортов. Так делают многие, соответственно, потребность в такой нефти высокая, платить нужно будет больше. Затем прокачать нефть из других прибрежных стран, и только потом перерабатывать. С экономической точки зрения это неконкурентоспособно по сравнению с российским предложением. Но это - их путь. За политизацию энергетики надо платить, видимо, они этого хотят. Конечные потребители в Чехии почувствуют изменения на себе», - подытожил он.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что страна заблокирует предоставление помощи Украине от Евросоюза, если транзит газа через украинскую территорию не возобновится, напоминает «Радиоточка НСН».
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