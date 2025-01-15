Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти, пишет Reuters. По словам политика, в этом случае Россия больше не сможет шантажировать страну поставкой энергоносителей. Однако Юшков уточнил, что Москва со своей стороны никогда не политизировала этот вопрос.

«Цинично говорить, что Россия кого-то шантажирует. Разве мы хоть раз сказали, что если они еще хоть раз поставят помощь Украине, поставки нефти и газа прекратятся? Он намекает, что Россия перекрыла поставки транзитом через Словакию, при этом умалчивает, что это случилось, поскольку Украина перекрыла транзит. Скорее в Чехии должны были сказать, что модернизировали нефтепровод, потому что если Украина еще и нефть перекроет, тогда нужна будет другая труба. Скажите честно: Украина навредила вам по газу, и вы ожидаете, что она навредит вам по нефти», - заявил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что запрета на покупку российской нефти для Чехии сегодня нет.

«В Венгрии и в Словакии, которые получают российскую нефть по той же трубе, НПЗ принадлежат венгерской компании, а в Чехии польскому предприятию. Собственник нефти разный, потому и политизация по-разному проходит. Многие страны Европы уже отказались покупать российскую нефть. Поучительно для Чехии, что не все объемы российской нефти, ушедшие с рынка, были заменены. Сейчас Чехии покупать российскую нефть никто не запрещает», - заметил он.