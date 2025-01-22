Путин: Не связанные с продажей нефти бюджетные поступления выросли на 26%

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что это почти на 800 млрд рублей больше осенних прогнозов правительства.

«Это значит, для госказны уже текущего года формируется надёжная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках», - подчеркнул глава государства.

Ранее в главном таможенном управлении КНР заявили, что по итогам 2024 года Китай импортировал рекордный объём нефти из России - 108,47 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

