Санкции не действуют. Россия создает альтернативный рынок продажи газа
Западные компании начинают игнорировать антироссийские санкции и заключают сделки по покупке газа в РФ. Москва формирует новы рынок сбыта энергоресурсов.
Австрийский нефтегазовый концерн OMV готов продолжать закупки газа у российского «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции. Об этом глава австрийского Альфред Штерн заявил в интервью Financial Times.
При этом представители Австрийской партии свободы потребовали снять антироссийские санкции, сообщила зампредседателя фракции Дагмар Белакович в обращении на сайте партии.
По ее словам, власти также должны работать над инфляцией в стране, которая заметно выросла.
«Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди», — сказала парламентарий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что от ограничений прежде всего страдают европейцы: в 2022 году в ЕС была зафиксирована рекордная инфляция, сейчас сообщество вошло в официальную рецессию. При этом западные аналитики улучшают прогнозы по экономике России: так, ожидается, что ВВП страны в 2023 году прибавит до 2,0%. Володин подчеркнул, что российские политическая система и экономическая модель выстояли и доказали эффективность в сложных условиях.
«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее», — указал политик.
Россия решает проблему влияния санкций на торговлю газовыми ресурсами. Создание в Иране газового хаба может позволить Москве проводить так называемые СВОП-сделки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Газовый хаб - это сейчас модная фраза, а по сути это – создание рынка, на котором будет происходить ценообразование на газ. Он не будет связан с другими биржевыми площадками. Мы можем выступать операторами проектов по разработке и добыче на месторождениях в Иране. С другой стороны, мы можем проводить через этот хаб СВОП-сделки. В ситуации, когда нужно искать новые рынки сбыта, любое развитие торговых отношений – это плюс. На европейском рынке у нас дыра в сто миллиардов кубометров, ее надо чем-то заполнять, нужно выходить на другие рынки. До китайского направления еще далеко, это не один год пройдет, а здесь можно все реализовать более оперативно», - сказал Пикин.
Ранее Сергей Пикин в интервью НСН заявил, что Россия хочет управлять газовым рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду, поэтому вкдутся разговоры о создании аналога ОПЕК+
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