Санкции не действуют. Россия создает альтернативный рынок продажи газа

Россия решает проблему влияния санкций на торговлю газовыми ресурсами. Создание в Иране газового хаба может позволить Москве проводить так называемые СВОП-сделки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Газовый хаб - это сейчас модная фраза, а по сути это – создание рынка, на котором будет происходить ценообразование на газ. Он не будет связан с другими биржевыми площадками. Мы можем выступать операторами проектов по разработке и добыче на месторождениях в Иране. С другой стороны, мы можем проводить через этот хаб СВОП-сделки. В ситуации, когда нужно искать новые рынки сбыта, любое развитие торговых отношений – это плюс. На европейском рынке у нас дыра в сто миллиардов кубометров, ее надо чем-то заполнять, нужно выходить на другие рынки. До китайского направления еще далеко, это не один год пройдет, а здесь можно все реализовать более оперативно», - сказал Пикин.



Ранее Сергей Пикин в интервью НСН заявил, что Россия хочет управлять газовым рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду, поэтому вкдутся разговоры о создании аналога ОПЕК+









