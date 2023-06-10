Володин: Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России

«Евробюрократы использовали их ранее, используют и сейчас ... Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот. Выступали за глобальную безопасность — сами ее разрушили. Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что от ограничений прежде всего страдают европейцы: в 2022 году в ЕС была зафиксирована рекордная инфляция, сейчас сообщество вошло в официальную рецессию. При этом западные аналитики улучшают прогнозы по экономике России: так, ожидается, что ВВП страны в 2023 году прибавит до 2,0%. Володин подчеркнул, что российские политическая система и экономическая модель выстояли и доказали эффективность в сложных условиях.

«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее», — указал политик.

При этом Володин задался вопросом, сколько пакетов ограничений осталось до краха ЕС.

