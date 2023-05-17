СМИ: ЕС не включит в санкционный пакет запрет импорта российского трубопроводного газа

Страны Европейского союза вряд ли включат в 11-й санкционный пакет против Москвы запрет на импорт российского трубопроводного газа, сообщает Politico.

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По данным издания, существует большое сопротивление со стороны стран, которые зависят от подобных поставок из России. Как заявил источник из числа дипломатических представителей стран ЕС, обсуждение очередных ограничений практически завершилось.

Ранее стало известно, что ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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