СМИ: ЕС не включит в санкционный пакет запрет импорта российского трубопроводного газа

По данным издания, существует большое сопротивление со стороны стран, которые зависят от подобных поставок из России. Как заявил источник из числа дипломатических представителей стран ЕС, обсуждение очередных ограничений практически завершилось.

Ранее стало известно, что ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

