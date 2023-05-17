СМИ: ЕС не включит в санкционный пакет запрет импорта российского трубопроводного газа
17 мая 202305:47
Страны Европейского союза вряд ли включат в 11-й санкционный пакет против Москвы запрет на импорт российского трубопроводного газа, сообщает Politico.
По данным издания, существует большое сопротивление со стороны стран, которые зависят от подобных поставок из России. Как заявил источник из числа дипломатических представителей стран ЕС, обсуждение очередных ограничений практически завершилось.
Ранее стало известно, что ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС не включит в санкционный пакет запрет импорта российского трубопроводного газа
- В Артемовске польский снайпер ранила мирного жителя
- СМИ: Зеленский оскорбил Папу Римского подарком
- В США высказались о поставках F-16 Украине
- СМИ: подрыв Киевом трубопровода «Дружба» стал бы агрессией против НАТО
- Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию
- СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением
- Белый дом: не исключена отмена визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом
- В ООН назвали новую стоимость восстановления Украины
- США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru