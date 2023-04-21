«Жуйте уголь!»: В Госдуме ответили на возможные санкции ЕС против Газпромбанка

Накануне EuObserver сообщил, что Польша, Эстония, Латвия и Литва предложили в рамках следующего пакета санкций Евросоюза отключить Газпромбанк от межбанковской системы SWIFT. Так, в совместном обращении Варшавы и стран Балтии говорится, что отключение Газпромбанка от SWIFT имеет приоритетное значение, так как Кремль использует банк для «продвижения политических интересов». Анатолий Аксаков отметил, что Россия станет только сильнее от подобных санкций.



«Это называется: бей себя, другим больнее будет. Это за гранью понимания и человеческого сознания. Люди сами себя хотят наказать. Россия выстоит, станет сильнее, благодаря этому. Россия может газифицировать все силы, перевести транспорт на газовое топливо. Любые такие испытания заканчиваются плюсом для нас. Запад пусть жует свой уголь. Через Газпромбанк идут в основном платежи за газ. Без финансового взаимодействия никак не обойтись, если они должны будут платить за ресурс», - сказал Аксаков.

Так, против Газпромбанка не вводились жесткие санкции ЕС и США, так как через него идут международные расчеты за экспортируемый Россией газ. На сегодняшний день это единственный государственный банк, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж, сообщает «Радиоточка НСН».

