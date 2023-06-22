«Управление и выгода»: Названы цели России в создании аналога ОПЕК+
Аналог ОПЕК+ хотят создать для того, чтобы он занимался координацией поставок сжиженного газа, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
Разговоры о создании аналога ОПЕК+ идут давно, однако любые картели – это не совсем рыночная тема, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН. По его словам, Россия хочет управлять газовым рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду.
Ранее URA.RU со ссылкой на аналитиков сообщило, что власти России заинтересованы в создании аналога ОПЕК+, который будет регулировать мировой газовый рынок. Отмечается, что переориентация РФ с Европы на Азию привела к необходимости достижения баланса интересов других крупных поставщиков энергоресурсов — Катара, Туркменистана и Ирана. Сергей Пикин отметил, что для создания аналога ОПЕК+ необходимо, чтобы странам, входящим в него, было выгодно там участвовать.
«Любые альянсы, которые пытаются влиять на рынок – это все-таки не совсем рыночная тема. Это не то чтобы какая-то новая ветвь развития. Наоборот, мы помним, что капитализм начался как раз с создания картелей и монополий. Только потом произошло их разукрупнение. А здесь, естественно, есть желание управлять рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду. Разговоры о создании газового картеля идут не первый год, но пока так ничего и не было создано. Для того, чтобы его создать, необходимо, чтобы странам, входящим в этот картель, было выгодно там участвовать», - сказал Пикин.
Он отметил, что аналог ОПЕК+ хотят создать для того, чтобы он занимался координацией поставок сжиженного газа. При этом Пикин указал, что могут возникнуть сложности в договоренностях, так как ключевым игроком на этом рынке является США.
«По большому счету, речь идет о координации поставок сжиженного газа. Это та же самая нефть с точки зрения логистики, рынков сбыта, возможности перемещения между разными потребителями… Поэтому это могло бы быть. При этом количество стран, которые производят сжиженный газ, меньше, чем производителей нефти. С другой стороны, с каждым годом они растут, появляются новые игроки. Поэтому через какое-то время количество этих игроков может быть таким же, как в случае ОПЕК. Но смогут ли они договорится о некой координации… Все-таки, ключевой игрок на рынке сжиженного газа – это США. Затем уже Катар и Австралия. Не факт, что Австралия пойдет в какое-то соглашение под давлением США. Может быть, и пойдет, но это некая другая конструкция в отличие от стран, добывающих нефть», - сказал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт рассказал про серьезные позиции у ОПЕК+ по управлению рынком нефти. Он подчеркнул, что ОПЕК должен и дальше работать в рамках расширенной коалиции.
«Мы видим, что у соглашения ОПЕК+ есть серьезные позиции по управлению рынком нефти. Без этого соглашения, в 2014-2015 годах, когда начался нефтяной кризис, ОПЕК не могла договориться и повлиять на рынок. И только после того, как присоединилась РФ и ряд других стран, рынок стал нормализовываться. ОПЕК должен и дальше работать в рамках расширенной коалиции», - резюмировал Пикин.
В ноябре 2022 года в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани стороны подтвердили заинтересованность в тесной координации в сфере энергетики для поддержания баланса и стабильности на мировом газовом рынке.
Позже, в начале июня 2023 года, министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил агентству ISNA, что Россия, Иран, Туркменистан и Катар планируют создать газовый хаб на берегу Персидского залива, сообщает «Радиоточка НСН».
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