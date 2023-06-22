«Управление и выгода»: Названы цели России в создании аналога ОПЕК+

Ранее URA.RU со ссылкой на аналитиков сообщило, что власти России заинтересованы в создании аналога ОПЕК+, который будет регулировать мировой газовый рынок. Отмечается, что переориентация РФ с Европы на Азию привела к необходимости достижения баланса интересов других крупных поставщиков энергоресурсов — Катара, Туркменистана и Ирана. Сергей Пикин отметил, что для создания аналога ОПЕК+ необходимо, чтобы странам, входящим в него, было выгодно там участвовать.

«Любые альянсы, которые пытаются влиять на рынок – это все-таки не совсем рыночная тема. Это не то чтобы какая-то новая ветвь развития. Наоборот, мы помним, что капитализм начался как раз с создания картелей и монополий. Только потом произошло их разукрупнение. А здесь, естественно, есть желание управлять рынком для того, чтобы получать максимальную выгоду. Разговоры о создании газового картеля идут не первый год, но пока так ничего и не было создано. Для того, чтобы его создать, необходимо, чтобы странам, входящим в этот картель, было выгодно там участвовать», - сказал Пикин.

Он отметил, что аналог ОПЕК+ хотят создать для того, чтобы он занимался координацией поставок сжиженного газа. При этом Пикин указал, что могут возникнуть сложности в договоренностях, так как ключевым игроком на этом рынке является США.

«По большому счету, речь идет о координации поставок сжиженного газа. Это та же самая нефть с точки зрения логистики, рынков сбыта, возможности перемещения между разными потребителями… Поэтому это могло бы быть. При этом количество стран, которые производят сжиженный газ, меньше, чем производителей нефти. С другой стороны, с каждым годом они растут, появляются новые игроки. Поэтому через какое-то время количество этих игроков может быть таким же, как в случае ОПЕК. Но смогут ли они договорится о некой координации… Все-таки, ключевой игрок на рынке сжиженного газа – это США. Затем уже Катар и Австралия. Не факт, что Австралия пойдет в какое-то соглашение под давлением США. Может быть, и пойдет, но это некая другая конструкция в отличие от стран, добывающих нефть», - сказал собеседник НСН.

Кроме того, эксперт рассказал про серьезные позиции у ОПЕК+ по управлению рынком нефти. Он подчеркнул, что ОПЕК должен и дальше работать в рамках расширенной коалиции.