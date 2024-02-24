Санкции на нефть: Россия по-прежнему в прибыли

Отмечается, что организацию внесли в список SDN, который предусматривает блокировку активов и запрет на взаимодействие с лицами в США.В декабре прошлого года Вашингтон включил в обновленный санкционный список четыре компании и один танкер. Об этом сообщил американский Минфин.



Под ограничения попали компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, зарегистрированные в Гонконге. Также под санкциями две фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Sun Ship Management D и Voliton DMCC.

Помимо компаний Минфин США добавил в санкционный список танкер для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.