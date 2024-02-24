Санкции на нефть: Россия по-прежнему в прибыли
США давят санкциями на нефтяной бизнес России, Москва по-прежнему в прибыли.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина ввело блокирующие санкции против компании «Совкомфлот», а также 14 танкеров. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что организацию внесли в список SDN, который предусматривает блокировку активов и запрет на взаимодействие с лицами в США.В декабре прошлого года Вашингтон включил в обновленный санкционный список четыре компании и один танкер. Об этом сообщил американский Минфин.
Под ограничения попали компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, зарегистрированные в Гонконге. Также под санкциями две фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Sun Ship Management D и Voliton DMCC.
Помимо компаний Минфин США добавил в санкционный список танкер для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.
Страны группы семи намерены ограничить возможности «теневого флота» танкеров России по доставке нефти, заявила руководитель отдела по работе с предельными ценами на нефть Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску, передает агентство Bloomberg.
По её словам, государства G7 усложнят возможность для России пользоваться этим флотом, что, в свою очередь, приведет к использованию Москвой танкеров стран, где соблюдается потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.
«Во втором квартале мы, скорее всего, активизируем правоприменительную практику и продолжим принимать меры против тех, кто занимается обманными действиями», — добавила Димитреску.
Введенные США ограничения привели к падению доходов российского бюджета от экспорта нефти, говорится в отчете министерства финансов Соединенных Штатов.
В ведомстве отметили, что меры направлены на ограничение прибыли России и стабилизацию энергетических рынков. Налоговые поступления от продажи нефти снизились на 40%, утверждается в отчете.
«Экспорт энергоносителей из России оставался стабильным, что позволило избежать потенциального скачка мировых цен на нефть до $150 за баррель», - цитирует ТАСС выдержки из документа.
По данным минфина США, скидка на российскую нефть с октября 2023 года выросла с $12 до $19 за баррель.
По данным Министерства финансов России, нефтегазовые доходы бюджета страны в январе выросли на 58,7% - до 675 млрд рублей, говорится на сайте ведомства.
При этом поступление нефтегазовых доходов в январе было на уровне незначительно ниже базового, так как «не дотянули» до прогнозов.
По закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место. По самой нефти крупнейшим покупателем остался Китай, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН.
«По нефти крупнейшим покупателем остался Китай, просто он еще больше стал покупать. Второе место теперь занимает Индия, которая раньше даже в десятку покупателей не входила. Больше всего танкерами мы доставляем нефть как раз в Индию. Третье место занимает Турция, четвертое – Южная Корея», - рассказал Юшков.
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в прошлом году был переориентирован на новые рынки, увеличились поставки в дружественные страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
Зампред правительства указал, что в 2023 году на поставки в дружественные страны пришлось 86% экспорта нефти и 84% экспорта нефтепродуктов. В 2021 году они составляли 40 и 30 процентов соответственно.
Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санкции на нефть: Россия по-прежнему в прибыли
- В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ
- Экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию
- Премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев
- В Казахстане четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме
- «Эксмо-АСТ»: Книги классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ
- Беспилотники в небе: ВСУ продолджает атаковать российские регионы
- Шойгу проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО
- Конгрессмен США Гаетц выступил за выход страны из ООН
- США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru