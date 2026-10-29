В Алёшках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии

По данным омбудсмена, гумконвой готов к отправке, а военные, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Колонна направится к центральной районной больнице.



Жители, решившие покинуть город, смогут выехать до 14:00, все меры безопасности будут приняты. Раздачу помощи планируют начать после 14:30. Ее собирали по просьбам местных и медучреждения.



Лантратова уточнила, что вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и представителями США координирует дальнейшие действия. На месте работают журналисты, которые смогут лично пообщаться с жителями.



Российский омбудсмен поблагодарила первую леди Соединенных Штатов Меланию Трамп за личное участие и посредничество.



Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что гуманитарная пауза в Алешках может стать примером для других участков.

