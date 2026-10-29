Ограничения в отношении карибской республики ввели США. В ведомстве уточнили, что многие государства подверглись жесткому давлению с целью отказаться от голосования, но результаты вновь подтвердили осуждение мировым сообществом эмбарго.



В МИД подчеркнули, что Штаты безуспешно пытаются придать односторонним санкциям статус инструмента принуждения неугодных правительств.



В заявлении указано, что беспрецедентное ужесточение экономического и силового нажима на Кубу, включая агрессивную энергетическую блокаду, поставило простых граждан на грань выживания. Цель такого вмешательства — расшатать внутриполитическую обстановку и сменить власть.



В МИД также предупредили, что социально-экономический коллапс может спровоцировать массовый отток кубинцев в соседние страны и крупнейший миграционный кризис.



Россия назвала позицию по резолюции неизменной и заявила, что продолжит добиваться полной и безусловной отмены блокады.



До этого в министерстве иностранных дел РФ осудили выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро.

