МИД РФ выступил за отмену блокады Кубы после резолюции Генассамблеи ООН
28 октября 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы. За документ проголосовали 130 стран, 17 выступили против, 25 воздержались. Россия поддержала резолюцию, сообщили в МИД.
Ограничения в отношении карибской республики ввели США. В ведомстве уточнили, что многие государства подверглись жесткому давлению с целью отказаться от голосования, но результаты вновь подтвердили осуждение мировым сообществом эмбарго.
В МИД подчеркнули, что Штаты безуспешно пытаются придать односторонним санкциям статус инструмента принуждения неугодных правительств.
В заявлении указано, что беспрецедентное ужесточение экономического и силового нажима на Кубу, включая агрессивную энергетическую блокаду, поставило простых граждан на грань выживания. Цель такого вмешательства — расшатать внутриполитическую обстановку и сменить власть.
В МИД также предупредили, что социально-экономический коллапс может спровоцировать массовый отток кубинцев в соседние страны и крупнейший миграционный кризис.
Россия назвала позицию по резолюции неизменной и заявила, что продолжит добиваться полной и безусловной отмены блокады.
До этого в министерстве иностранных дел РФ осудили выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро.
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