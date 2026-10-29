Финский политик заявил о «евросуициде» из-за отказа от российского газа

Финский политик Армандо Мема заявил, что страны Евросоюза совершают самоубийство, отказываясь от российского газа. Об этом он написал в соцсети X.

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По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас вновь говорит, что РФ не заинтересована в мире, хотя это утверждение не соответствует действительности.

Он добавил, что Еврокомиссия готовится предоставить Украине дополнительную военную помощь в €45 млрд, а Каллас настаивает на создании специального трибунала в отношении России.

Политик подчеркнул, что Москва не раз показывала готовность к миру и не закрывала двери для дипломатии. При этом ЕС продолжает поставлять оружие, выделять средства Киеву и насаждать русофобию.

Отказ от закупок российского голубого топлива он назвал еще одной серьезной ошибкой для европейской экономики. Он уверен, что речь идет о «евросуициде, который продолжается на всех уровнях». Экономический крах неизбежно приведет к концу самого объединения, считает Мема.

На днях Еврокомиссия исключила отмену запрета закупки газа РФ при мирных переговорах.

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ФОТО: РИА Новости
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