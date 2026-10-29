Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от свеклы

В группе риска — люди со склонностями к мочекаменному заболеванию. Вещества способствуют образованию камней, нежелателен при частых оксалатных. Также лучше отказаться от продукта или резко ограничить потребление при тяжелых патологиях почек, а иногда и при подагре.



Также специалист рекомендует не злоупотреблять овощем при диабете из-за большого количества природных сахаров. С осторожностью его нужно есть людям с выраженной гипотонией. Он может еще сильнее снизить давление.



Свекольный сок, особенно в чистом виде, может раздражать ЖКТ и вызывать тошноту, изжогу или послабление стула. От продукта лучше отказаться при гастрите, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, склонности к диарее и метеоризму.



Ранее россиянам рассказывали, что этот корнеплод, кроме негативных эффектов, способен улучшить эластичность сосудов и повысить выносливость.

