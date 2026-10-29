Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от свеклы

Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что овощ полезен, но в нем содержатся оксалаты, поэтому при некоторых болезнях он может навредить.

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В группе риска — люди со склонностями к мочекаменному заболеванию. Вещества способствуют образованию камней, нежелателен при частых оксалатных. Также лучше отказаться от продукта или резко ограничить потребление при тяжелых патологиях почек, а иногда и при подагре.

Также специалист рекомендует не злоупотреблять овощем при диабете из-за большого количества природных сахаров. С осторожностью его нужно есть людям с выраженной гипотонией. Он может еще сильнее снизить давление.

Свекольный сок, особенно в чистом виде, может раздражать ЖКТ и вызывать тошноту, изжогу или послабление стула. От продукта лучше отказаться при гастрите, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, склонности к диарее и метеоризму.

Ранее россиянам рассказывали, что этот корнеплод, кроме негативных эффектов, способен улучшить эластичность сосудов и повысить выносливость.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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