Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от свеклы
Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что овощ полезен, но в нем содержатся оксалаты, поэтому при некоторых болезнях он может навредить.
В группе риска — люди со склонностями к мочекаменному заболеванию. Вещества способствуют образованию камней, нежелателен при частых оксалатных. Также лучше отказаться от продукта или резко ограничить потребление при тяжелых патологиях почек, а иногда и при подагре.
Также специалист рекомендует не злоупотреблять овощем при диабете из-за большого количества природных сахаров. С осторожностью его нужно есть людям с выраженной гипотонией. Он может еще сильнее снизить давление.
Свекольный сок, особенно в чистом виде, может раздражать ЖКТ и вызывать тошноту, изжогу или послабление стула. От продукта лучше отказаться при гастрите, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, склонности к диарее и метеоризму.
Ранее россиянам рассказывали, что этот корнеплод, кроме негативных эффектов, способен улучшить эластичность сосудов и повысить выносливость.
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