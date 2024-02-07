Минфин: Нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7%

Отмечается, что статистика связана с уменьшением физического объема экспорта нефти и газа. При этом в феврале планируется получить 195 миллиардов рублей с продажи ресурсов.

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отмечает «Радиоточка НСН».

