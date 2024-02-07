Минфин: Нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7%

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7% - до 675 млрд рублей, говорится на сайте Министерства финансов.

При этом поступление нефтегазовых доходов в январе было на уровне незначительно ниже базового, так как «не дотянули» до прогнозов.

Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть

Отмечается, что статистика связана с уменьшением физического объема экспорта нефти и газа. При этом в феврале планируется получить 195 миллиардов рублей с продажи ресурсов.

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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