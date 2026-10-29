Умер актер «Звездного пути» и «Людей Икс» сэр Патрик Стюарт

Британский актер сэр Патрик Стюарт, известный по франшизам «Звездный путь» и «Люди Икс», умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.

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По данным СМИ, он умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Рядом были родные и близкие.

Стюарт получил известность в 1987 году благодаря роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Проект выходил семь лет. Также он также исполнил эту роль в фильмах «Звездный путь: Поколения» и «Звездный путь: Первый контакт».

Плюс, актер появился в трейлере фильма «Мстители: Судный день». Премьеру запланировали на декабрь. Там он вновь предстал в образе профессора Чарльза Ксавьера.

В Marvel Studios подчеркнули, что Стюарт воплотил персонажа с невероятной грацией, интеллектом и человечностью, определил его для целых поколений.

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ФОТО: ТАСС
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