LNT: Экономическая стратегия России позволила преодолеть западные санкции

«Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что стоимость сырья пробила установленный Группой семи потолок цен на нефть из РФ в $60. После введения этого лимита Москва получила рекордные доходы от продажи сырой нефти и топлива. Этому поспособствовали сокращение нефтедобычи странами ОПЕК, увеличение спроса на сырье, активное использование скрывающих маршрут танкеров.

В материале отмечается, что Россия сохранила крепкие торговые отношения с Китаем и Индией, которые за последний год нарастили импорт нефти.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что в июле Россия заработала $15,3 млрд на экспорте нефти — максимум с ноября 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

