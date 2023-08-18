LNT: Экономическая стратегия России позволила преодолеть западные санкции
Разработанная Россией сырьевая стратегия не позволила Западу лишить Москву притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune.
«Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель», — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что стоимость сырья пробила установленный Группой семи потолок цен на нефть из РФ в $60. После введения этого лимита Москва получила рекордные доходы от продажи сырой нефти и топлива. Этому поспособствовали сокращение нефтедобычи странами ОПЕК, увеличение спроса на сырье, активное использование скрывающих маршрут танкеров.
В материале отмечается, что Россия сохранила крепкие торговые отношения с Китаем и Индией, которые за последний год нарастили импорт нефти.
Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что в июле Россия заработала $15,3 млрд на экспорте нефти — максимум с ноября 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru