Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть
Три крупные греческие компании отказались перевозить танкерами российскую нефть из-за боязни санкций, сообщило агентство Reuters.
По информации СМИ, от сотрудничества отказались компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.
Греческие компании перевозили российскую нефть до сентября-октября 2023 года. В ноябре они отклонили запросы на декабрьские поставки.
Reuters утверждает, что уменьшение числа перевозчиков может стать ударом для России. Совокупно три компании обладают флотом в более чем 100 танкеров и ежедневно могут перевозить до 2,4 миллиона баррелей.
Как сообщили в Счетной палате, в январе-сентябре текущего года доходы России от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений в бюджет и упали до минимума 2007 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru