Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть

По информации СМИ, от сотрудничества отказались компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Греческие компании перевозили российскую нефть до сентября-октября 2023 года. В ноябре они отклонили запросы на декабрьские поставки.

Reuters утверждает, что уменьшение числа перевозчиков может стать ударом для России. Совокупно три компании обладают флотом в более чем 100 танкеров и ежедневно могут перевозить до 2,4 миллиона баррелей.

Как сообщили в Счетной палате, в январе-сентябре текущего года доходы России от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений в бюджет и упали до минимума 2007 года, передает «Радиоточка НСН».

