США ввели санкции против двух компаний за помощь России
12 октября 202317:18
США объявили о введении санкций против двух компаний, которые подозреваются Вашингтоном в помощи России обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает РБК.
Речь идет о турецкой фирме Ice Pearl Navigation и Lumber Marine, находящейся под юрисдикцией Объединенных Арабских Эмиратов.
Как отмечается, под ограничения попали не только фирмы, но их нефтяные танкеры, перевозящие российское сырье.
Ранее телеканал CNN анонсировал, объявление США о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru