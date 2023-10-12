США ввели санкции против двух компаний за помощь России

США объявили о введении санкций против двух компаний, которые подозреваются Вашингтоном в помощи России обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает РБК.

США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России

Речь идет о турецкой фирме Ice Pearl Navigation и Lumber Marine, находящейся под юрисдикцией Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отмечается, под ограничения попали не только фирмы, но их нефтяные танкеры, перевозящие российское сырье.

Ранее телеканал CNN анонсировал, объявление США о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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