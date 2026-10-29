Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ, инициированный правительством, вносит точечные корректировки в профильное законодательство и является бюджетообразующим на 2027–2029 годы, пишет ТАСС.
Известно, что уточнение размеров госпошлины при лицензировании отдельных видов деятельности принесет федеральному бюджету дополнительные 4,5 млрд рублей ежегодно. Объединение большинства доходов физлиц в базу с дифференцированными ставками НДФЛ от 13% до 22% даст в среднем более 450 млрд рублей в год.
Для закрытых и интервальных паевых инвестфондов введут налог на прибыль с отдельных пассивных доходов — дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Это принесет еще около 100 млрд рублей.
Опережающая индексация акцизов выше инфляции добавит более 80 млрд рублей в год, в том числе более 40 — в федеральный бюджет.
Доходы в виде дивидендов на счет типа «С» предлагают облагать налогом на прибыль по ставке 35%. Так государство получит 130-150 млрд рублей в год. Плюс с 2027-го введут НДС 22% на товары электронной торговли, которые физлица покупают из третьих стран. Это — дополнительные 75 млрд рублей в год.
До 1 января 2030-го продлевают нулевой НДС для авиаперевозок в аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя и ставку 10% для рейсов в Московский авиаузел. А льготу по НДФЛ для семей с детьми при продаже жилья распространят и на улучшение условий через строительство индивидуального дома.
Недавно в Госдуме призывали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей.
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