Компания из ОАЭ попала под санкции за перевозки российской нефти

Вместе с зарегистрированной в Абу-Даби компанией под ограничения попали 17 морских танкеров. Суда ходят под флагом Либерии.

В США заявили, что ввели санкции за перевозку фирмой российской нефти с превышением ценового потолка в $60 за баррель.

В декабре министерство финансов США внесло в санкционный список около 250 компаний из Турции, Китая и ОАЭ. Их заподозрили в поставках высокотехнологичной продукции двойного назначения в РФ.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что в 2023 году доходы от продажи нефти не оказали влияния на рост ВВП, передает «Радиоточка НСН».

