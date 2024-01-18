Компания из ОАЭ попала под санкции за перевозки российской нефти
США внесли в санкционный список компанию Hennesea Holdings Limited из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщило агентство РИА Новости.
Вместе с зарегистрированной в Абу-Даби компанией под ограничения попали 17 морских танкеров. Суда ходят под флагом Либерии.
В США заявили, что ввели санкции за перевозку фирмой российской нефти с превышением ценового потолка в $60 за баррель.
В декабре министерство финансов США внесло в санкционный список около 250 компаний из Турции, Китая и ОАЭ. Их заподозрили в поставках высокотехнологичной продукции двойного назначения в РФ.
Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что в 2023 году доходы от продажи нефти не оказали влияния на рост ВВП, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru