Блок Нетаньяху получил 53 из 120 мест в парламенте Израиля

Партия «Ликуд» Нетаньяху получила 27 мандатов. На втором месте идет «Яшар» главного конкурента премьера Гади Айзенкота с 21, на третьей строчке — «Беяхад» экс-премьера Нафтали Беннета с 12.



Также в коалицию с первой входят ШАС, «Единый иудаизм Торы» и «Оцма Ехудит». В альянс ее оппонентов, кроме ближайшего преследователя, попали «Беяхад», «Демократы» и «Наш дом Израиль».



Для формирования правительства нужна поддержка как минимум 61 депутата. Ни один блок не набирает такого количества, поэтому ключевым фактором становятся арабские фракции.



«Объединенный список» с 11 мандатами готов оказать оппозиции внешнюю поддержку, чтобы отстранить Нетаньяху от власти, а умеренная РААМ с восемью надеется на смену правительства.



В течение семи дней результаты передадут президенту Ицхаку Герцогу. Он проведёт консультации с фракциями и поручит формирование коалиции депутату с наибольшими шансами собрать большинство. У него будет 28 суток с возможностью продления на 14, у второго — до 28. Если обе попытки провалятся, кнессету дадут 21 день: любой парламентарий, собравший 61 подпись, сможет возглавить кабинет. В противном случае парламент распустят и объявят новые выборы.



На днях политолог Каргин объяснил, как выборы в Израиле могут повлиять на отношения с Россией.

