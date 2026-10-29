Блок Нетаньяху получил 53 из 120 мест в парламенте Израиля
ЦИК Израиля после обработки 100% голосов опубликовал предварительные результаты выборов в кнессет. Блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получил 53 мандата из 120, оппозиционный альянс — 48, арабские политические силы — 19, сообщает «Профиль».
Партия «Ликуд» Нетаньяху получила 27 мандатов. На втором месте идет «Яшар» главного конкурента премьера Гади Айзенкота с 21, на третьей строчке — «Беяхад» экс-премьера Нафтали Беннета с 12.
Также в коалицию с первой входят ШАС, «Единый иудаизм Торы» и «Оцма Ехудит». В альянс ее оппонентов, кроме ближайшего преследователя, попали «Беяхад», «Демократы» и «Наш дом Израиль».
Для формирования правительства нужна поддержка как минимум 61 депутата. Ни один блок не набирает такого количества, поэтому ключевым фактором становятся арабские фракции.
«Объединенный список» с 11 мандатами готов оказать оппозиции внешнюю поддержку, чтобы отстранить Нетаньяху от власти, а умеренная РААМ с восемью надеется на смену правительства.
В течение семи дней результаты передадут президенту Ицхаку Герцогу. Он проведёт консультации с фракциями и поручит формирование коалиции депутату с наибольшими шансами собрать большинство. У него будет 28 суток с возможностью продления на 14, у второго — до 28. Если обе попытки провалятся, кнессету дадут 21 день: любой парламентарий, собравший 61 подпись, сможет возглавить кабинет. В противном случае парламент распустят и объявят новые выборы.
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