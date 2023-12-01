США внесли в антироссийский санкционный список три танкера и три компании

Власти США внесли в антироссийский санкционный список три судоходные компании и три нефтяных танкера, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

В частности, в «чёрный» список попали компании из Либерии HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также фирма из ОАЭ Sterling Shipping Incorporated.

Кроме того, санкции введены в отношении нефтяных танкеров под либерийским флагом HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев». Отмечается, что причиной введения рестрикций стала якобы перевозка российской нефти по цене выше ценового потолка.

«Нацеливаясь на эти компании и их корабли, мы поддерживаем двойную цель ценового ограничения: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно содействуем стабильности мировых энергетических рынков» - заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо.

