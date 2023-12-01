США внесли в антироссийский санкционный список три танкера и три компании
Власти США внесли в антироссийский санкционный список три судоходные компании и три нефтяных танкера, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В частности, в «чёрный» список попали компании из Либерии HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также фирма из ОАЭ Sterling Shipping Incorporated.
Кроме того, санкции введены в отношении нефтяных танкеров под либерийским флагом HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев». Отмечается, что причиной введения рестрикций стала якобы перевозка российской нефти по цене выше ценового потолка.
«Нацеливаясь на эти компании и их корабли, мы поддерживаем двойную цель ценового ограничения: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно содействуем стабильности мировых энергетических рынков» - заявил замминистра финансов США Уолли Адеймо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США внесли в антироссийский санкционный список три танкера и три компании
- МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волгоградской области
- Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра
- Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
- Медведев: До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
- Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС
- СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
- Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
- Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
- Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru