СКР заинтересовался вырубкой леса под застройку в Новосибирске

Это произошло после видеообращения жителей города в соцсетях. Они пожаловались на уничтожение насаждений. Горожане указали, что в уходящем году сотрудники частной компании без каких-либо разрешительных документов вырубили большое количество деревьев. После этого участок начали готовить под строительство коммерческого объекта.

Ситуация вызвала широкий резонанс в интернете. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Сергею Михайлову представить подробный доклад о промежуточных итогах проверки и мерах по защите прав граждан.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

