СКР заинтересовался вырубкой леса под застройку в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать проверку, которая началась по факту незаконной вырубки леса в Новосибирске, сообщает СУ СК по Новосибирской области.
Это произошло после видеообращения жителей города в соцсетях. Они пожаловались на уничтожение насаждений. Горожане указали, что в уходящем году сотрудники частной компании без каких-либо разрешительных документов вырубили большое количество деревьев. После этого участок начали готовить под строительство коммерческого объекта.
Ситуация вызвала широкий резонанс в интернете. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Сергею Михайлову представить подробный доклад о промежуточных итогах проверки и мерах по защите прав граждан.
Ранее российский президент Владимир Путин утвердил закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Фашистские методы»: Ямпольская прокомментировала отказ Киева в медпомощи русскоязычным
- СМИ: Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance
- СКР заинтересовался вырубкой леса под застройку в Новосибирске
- Умер актер «Звездного пути» и «Людей Икс» сэр Патрик Стюарт
- Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
- В Алёшках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии
- МИД РФ выступил за отмену блокады Кубы после резолюции Генассамблеи ООН
- Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от свеклы
- Финский политик заявил о «евросуициде» из-за отказа от российского газа
- Блок Нетаньяху получил 53 из 120 мест в парламенте Израиля