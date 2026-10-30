СКР заинтересовался вырубкой леса под застройку в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать проверку, которая началась по факту незаконной вырубки леса в Новосибирске, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

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Это произошло после видеообращения жителей города в соцсетях. Они пожаловались на уничтожение насаждений. Горожане указали, что в уходящем году сотрудники частной компании без каких-либо разрешительных документов вырубили большое количество деревьев. После этого участок начали готовить под строительство коммерческого объекта.

Ситуация вызвала широкий резонанс в интернете. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Сергею Михайлову представить подробный доклад о промежуточных итогах проверки и мерах по защите прав граждан.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:НовосибирскСКРАлександр Бастрыкин

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