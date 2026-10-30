СМИ: Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance
Криптобиржу Binance, по предварительным данным, взломали, сообщает Telegram-канал Mash Money.
С «горячих» кошельков криптобиржи зафиксирован отток $3,5 млрд одновременно в пяти блокчейнах. Монета Binance BNB разом рухнула на 8%.
Binance не подтверждает взлом системы. По словам экспертов, это может быть внутреннее плановое обслуживание кошельков или перераспределение резервов. Тем не менее, на этом фоне криптовалютный рынок продемонстрировал падение.
Ранее экс-глава криптобиржи Binance получил пять лет колонии за мошенничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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