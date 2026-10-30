СМИ: Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance

С «горячих» кошельков криптобиржи зафиксирован отток $3,5 млрд одновременно в пяти блокчейнах. Монета Binance BNB разом рухнула на 8%.

Binance не подтверждает взлом системы. По словам экспертов, это может быть внутреннее плановое обслуживание кошельков или перераспределение резервов. Тем не менее, на этом фоне криптовалютный рынок продемонстрировал падение.

Ранее экс-глава криптобиржи Binance получил пять лет колонии за мошенничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

