Экономист дал россиянам совет по сохранению сбережений

Независимый экономист Виктор Мангазеев в беседе с «Лентой.ру» посоветовал не хранить сбережения в одной валюте, а распределять их между инструментами с разными рисками. По его словам, диверсификация помогает их сгладить.

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Эксперт назвал одной из основных надежных фунт стерлингов. Однако он предупредил, что его стабильность не абсолютна, а курс зависит от политики Банка Англии, инфляции и геополитики.

Для российского инвестора добавляются санкционные риски. Часть средств экономист предлагает держать в юанях и дирхамах ОАЭ, а небольшую долю — в британской валюте как элементе диверсификации. Рубль же остается самым ликвидным инструментом для повседневных расходов.

По словам специалиста, золото помогает сохранять покупательную способность в долгосрочной перспективе, но не дает пассивного дохода. При покупке слитков нужно учитывать спред, хранение и страхование, а обезличенные металлические счета не застрахованы системой АСВ. При продаже с прибылью возникает налог, но при владении более трех лет можно воспользоваться имущественным вычетом.

Мангазеев резюмировал, что прежде всего нужно понимать риски каждого инструмента и соотносить выбор с горизонтом планирования.

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ФОТО: ТАСС
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