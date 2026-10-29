Экономист дал россиянам совет по сохранению сбережений

Эксперт назвал одной из основных надежных фунт стерлингов. Однако он предупредил, что его стабильность не абсолютна, а курс зависит от политики Банка Англии, инфляции и геополитики.



Для российского инвестора добавляются санкционные риски. Часть средств экономист предлагает держать в юанях и дирхамах ОАЭ, а небольшую долю — в британской валюте как элементе диверсификации. Рубль же остается самым ликвидным инструментом для повседневных расходов.



По словам специалиста, золото помогает сохранять покупательную способность в долгосрочной перспективе, но не дает пассивного дохода. При покупке слитков нужно учитывать спред, хранение и страхование, а обезличенные металлические счета не застрахованы системой АСВ. При продаже с прибылью возникает налог, но при владении более трех лет можно воспользоваться имущественным вычетом.



Мангазеев резюмировал, что прежде всего нужно понимать риски каждого инструмента и соотносить выбор с горизонтом планирования.



Недавно экономист Голубовский оценил шансы на дальнейшее укрепление рубля.

