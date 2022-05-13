NYP: Санкции не повлияли на российские морские перевозки

Западные санкции не повлияли на российские морские перевозки. Об этом сообщает американская газета The New York Post.

Так, по данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, которые отгружаются из портов РФ, в апреле 2022 года увеличились до 25 миллионов метрических тонн, в то время как с января по март показатели составляли 24 миллиона.

По словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита, экспорт российского топлива в Индию, Турцию, Италию и другие европейские страны вырос. Он также отметил, что потери от падения объемов сырьевых поставок из РФ можно будет возместить за счет роста цен на энергоносители.