В Чехии заявили о двойных стандартах ЕС из-за антироссийских санкций
Санкции против России — свидетельство двойных стандартов Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, считает историк Вероника Сушова-Сальминен. Об этом она пишет в своей колонке для Časopis argument.
Как отметила эксперт, применяемые Западом ограничения являются политическим инструментом, что подтверждает невозможность разделения экономики и политики.
«Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают», — пишет историк.
Сушова-Сальминен указала, что при этом политики твердят, что с инфляцией, высокой стоимостью энергии и другими подобными проблемами «невозможно бороться иначе как рыночными средствами». По словам эксперта, западные правительства, перекладывающие ущерб от санкций против РФ на плечи граждан, отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения.
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