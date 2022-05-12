Экс-министр экономики Нечаев обвинил правительство в слабой борьбе против санкций
Экс-министр экономики РФ в эфире НСН отметил, что правительство России почти не предпринимает мер борьбы с санкциями.
Антироссийские санкции прекратятся еще не скоро, а в ближайшее время их последствия не получится устранить, они наоборот будут только усиливаться. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее представители Банка РФ заявили, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию будут действовать до 2024 года. Нечаев считает, что в ближайшем будущем эмбарго ЕС на российские нефть и газ отрицательно отразятся на энергетической отрасли страны.
«Что касается экспорта из России, например, если Европа действительно откажется или будет быстрыми темпами отказываться от российского газа, то за год трубопроводы из Европы в Азию не переложишь. А резервов мощностей у нас не так много, поэтому будет просто провал экспорта на достаточно длительный срок. Что касается критически важного для нас экспорта нефти, то здесь ситуация чуть проще, но она тоже будет упираться в логистические проблемы. Потому что если западные компании продолжат отказывать в страховании танкеров, которые возят российскую нефть, то мы столкнемся с дефицитом резервных мощностей для наращивания поставок. Но здесь, правда, можно компенсировать, что в отчасти сейчас и происходит, большими скидками. Соответственно объемы сохранятся, но стоимостные объемы снизятся», - отметил он.
При этом, по его мнению, России не удастся в ближайшее будущее наладить производство импортируемых товаров.
«Что касается экспорта в Россию, то здесь наиболее опасны высокотехнологичные виды продукции, на которые наложен запрет. Например, мы импортируем 94% лекарственных средств. Каким образом можно будет этот объем заменить внутренним производством, я, в отличие от Центрального банка, не очень хорошо себе представляю. Мы с 2011 года не выпускаем и дальнемагистральных самолетов. Конечно, можем попытаться наладить и восстановить производство Ил-62 и так далее, но это уже все-таки прошлый век, и надо подумать о безопасности пассажиров. Также некоторые виды станков по обработке камня и пластмассы в России вообще не производятся, мы все импортируем, и за год-два они вряд ли появятся», - объяснил экс-министр экономики РФ.
В то же время Нечаев рассказал, что российские власти особо не предпринимают каких-либо действий для борьбы с санкциями. Он также считает, что давление на Россию не прекратится до урегулирования ситуации на Украине.
«Ну разрешили производить автомобили класса Е-0, значит мы, образно говоря, вернемся на «Жигули». Из точки А в точку Б по-прежнему можно будет попадать, но с гораздо меньшими комфортном, безопасностью и экологичностью. Или правительство приняло решение отказаться от соблюдения прав интеллектуальной собственности и развивать параллельный импорт. В каких-то областях это будет подспорьем, но многие страны, для которых российский рынок не играет ключевую роль, будут опасаться вторичных санкций. Соответственно возможности параллельного импорта не беспредельны. Я уже не говорю об авиации, где производителей можно пересчитать по пальцам одной руки. Они даже в рамках параллельного импорта не будут поставлять комплектующие и новые самолеты», - заключил Нечаев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции против России на экспорт и импорт будут полностью сняты к 2024 году, так как уже сейчас видно, что расчет Запада на развал экономики страны не оправдался.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- «Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через Польшу
- Директор «Ролан Гаррос» пригрозила отстранить поддерживающих Путина теннисистов
- Nike прекратила спонсировать «Спартак»
- Врач объяснил, почему нельзя сдерживать эмоции
- Военный эксперт пояснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие
- Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
- СМИ: инспекторам ГИБДД могут расширить полномочия
- Украинские власти решили изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
- Путин пообещал рекордный урожай пшеницы в 2022 году
- Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru