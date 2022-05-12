Экс-министр экономики Нечаев обвинил правительство в слабой борьбе против санкций

«Что касается экспорта из России, например, если Европа действительно откажется или будет быстрыми темпами отказываться от российского газа, то за год трубопроводы из Европы в Азию не переложишь. А резервов мощностей у нас не так много, поэтому будет просто провал экспорта на достаточно длительный срок. Что касается критически важного для нас экспорта нефти, то здесь ситуация чуть проще, но она тоже будет упираться в логистические проблемы. Потому что если западные компании продолжат отказывать в страховании танкеров, которые возят российскую нефть, то мы столкнемся с дефицитом резервных мощностей для наращивания поставок. Но здесь, правда, можно компенсировать, что в отчасти сейчас и происходит, большими скидками. Соответственно объемы сохранятся, но стоимостные объемы снизятся», - отметил он.

При этом, по его мнению, России не удастся в ближайшее будущее наладить производство импортируемых товаров.