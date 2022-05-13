Медведев заявил о новых военных конфликтах и эпидемиях из-за санкций

По его словам, неизбежно активизируются террористы, которые считают, что внимание властей Запада сегодня «отвлечено на разборки с Россией». Также Медведев отметил, что эпидемии начнутся из-за отказа от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере.

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что антироссийские санкции приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Ранее министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что мировой кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса и эскалации ситуации на Украине, может усугубить голод во всем мире.

