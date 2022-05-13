СМИ: в Польше задержали колонну из 10 российских грузовиков

По информации сайта, инцидент произошёл неподалеку от границы с Литвой. По словам представителя польской транспортной полиции, «грузовики могли въехать в Польшу в нарушение санкций, которые запрещают транспорту из России движение по территории стран ЕС».

Задержанные автомобили - это КамАЗ-43118, согласно регистрационным номерам следовали они из Татарстана.

Официальных комментариев от польских властей пока не поступало.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве.