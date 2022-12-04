С дурным запашком. Что стоит за подготовкой украинской провокации против поставок аммиака из РФ

Подготовку и реализацию провокации контролируют спецслужбы Великобритании, представители которых находятся в Одессе. Также к ее выполнению имеют отношение контрактники канадской ЧВК GardaWorld, которые занимаются охраной портовой инфраструктуры в Одесской области по договору с администрацией морских портов Украины, пишет Газета.ru.



Провокаторы планируют лишить Россию технической возможности обеспечивать поставками аммиака различные страны мира, которым он необходим для производства азотных удобрений. В этом прослеживается аналогия с провокацией на «Северных потоках».

«Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ», - считает собеседник агентства.