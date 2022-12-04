С дурным запашком. Что стоит за подготовкой украинской провокации против поставок аммиака из РФ

Срыв поставок российского аммиака западным странам готовится по аналогии с провокациями на «Северных потоках» ради коммерческой выгоды США и Британии.

На Украине власти ведут подготовку провокации против инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, на территории Одесского припортового завода украинские власти собираются организовать подрывы, чтобы затем обвинить в этом Россию, сообщает RT.

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Подготовку и реализацию провокации контролируют спецслужбы Великобритании, представители которых находятся в Одессе. Также к ее выполнению имеют отношение контрактники канадской ЧВК GardaWorld, которые занимаются охраной портовой инфраструктуры в Одесской области по договору с администрацией морских портов Украины, пишет Газета.ru.

Провокаторы планируют лишить Россию технической возможности обеспечивать поставками аммиака различные страны мира, которым он необходим для производства азотных удобрений. В этом прослеживается аналогия с провокацией на «Северных потоках».

«Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ», - считает собеседник агентства.

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По статистике, из-за санкций экспорт российских удобрений с марта по сентябрь сократился на 38% по сравнению с 2021 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это на фоне того, что в самой Европе остановились 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений.

Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

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«Эта сделка совершенно необходима», - приводит РИА Новости слова Бизли.

Он отметил, что на сегодняшний день делается все, чтобы сделка по доставке зерна через Черное море оставалась в силе и была продлена.

Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе со всеми партнерами в этой области. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Говоря об экспорте удобрений, российский лидер подчеркнул, что у Москвы «есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения».

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«Ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиака. Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгоссекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили в Москве «зерновую сделку». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, продолжение вывоза зерна из украинских портов продолжится при условии выполнения договоренностей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кроме того, по данным ведомства, обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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