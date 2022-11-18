ООН: Судно с российскими удобрениями будет доставлено из Нидерландов в Африку

По словам Гринспен, российские удобрения, заблокированные в портах Европы, будут поставлены в Западную Африку после отправки первой партии в Малави. Она отметила, что как и в случае с Малави, речь идет о безвозмездном предоставлении удобрений российской группой компаний «Уралхим-Уралкалий».

Также Гринспен выразила надежду на то, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, подчеркнув, что в данной операции примет участие Всемирная продовольственная программа ООН, а содействие ей окажут Всемирный банк и Франция.

«Западная Африка очень серьезно пострадала от кризиса, вызванного недоступностью удобрений, поэтому следующим пунктом назначения будет именно она», - подытожила Гринспен.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал о том, что Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн застрявших в порту Роттердама российских удобрений.

