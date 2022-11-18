ООН: Судно с российскими удобрениями будет доставлено из Нидерландов в Африку

Первое судно с российскими удобрениями, заблокированными в портах Европы, отправится в Африку из Нидерландов 21 ноября. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

«Первое судно выйдет из нидерландского порта в направлении Малави. Сейчас осуществляется его загрузка. Установлена дата выхода судна из порта - 21 ноября», - сказала она.

В ООН анонсировали отправку первой партии российских удобрений в Малави

По словам Гринспен, российские удобрения, заблокированные в портах Европы, будут поставлены в Западную Африку после отправки первой партии в Малави. Она отметила, что как и в случае с Малави, речь идет о безвозмездном предоставлении удобрений российской группой компаний «Уралхим-Уралкалий».

Также Гринспен выразила надежду на то, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, подчеркнув, что в данной операции примет участие Всемирная продовольственная программа ООН, а содействие ей окажут Всемирный банк и Франция.

«Западная Африка очень серьезно пострадала от кризиса, вызванного недоступностью удобрений, поэтому следующим пунктом назначения будет именно она», - подытожила Гринспен.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал о том, что Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн застрявших в порту Роттердама российских удобрений.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ООНСудно
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