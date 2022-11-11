В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
«Эта сделка совершенно необходима», - приводит РИА Новости слова Бизли.
Он отметил, что на сегодняшний день делается все, чтобы сделка по доставке зерна через Черное море оставалась в силе и была продлена.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что в рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на 8 ноября вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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