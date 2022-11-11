В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России

«Эта сделка совершенно необходима», - приводит РИА Новости слова Бизли.

Он отметил, что на сегодняшний день делается все, чтобы сделка по доставке зерна через Черное море оставалась в силе и была продлена.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что в рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на 8 ноября вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

