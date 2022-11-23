Путин: Россия готова к расширению экспорта удобрений

Говоря об экспорте удобрений, российский лидер подчеркнул, что у Москвы «есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения».

«Ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиака. Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», — цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что от подобных действий «страдают только мировые рынки», и поручил Мазепину предоставить доклад с оценкой текущей ситуации.

Ранее в МИД заявили, что из-за санкций экспорт российских удобрений с марта по сентябрь сократился на 38% по сравнению с 2021 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

