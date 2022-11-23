Путин: Россия готова к расширению экспорта удобрений
Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе со всеми партнерами в этой области. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.
Говоря об экспорте удобрений, российский лидер подчеркнул, что у Москвы «есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения».
«Ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиака. Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», — цитирует Путина ТАСС.
Президент подчеркнул, что от подобных действий «страдают только мировые рынки», и поручил Мазепину предоставить доклад с оценкой текущей ситуации.
Ранее в МИД заявили, что из-за санкций экспорт российских удобрений с марта по сентябрь сократился на 38% по сравнению с 2021 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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