В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгоссекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили в Москве «зерновую сделку». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, продолжение вывоза зерна из украинских портов продолжится при условии выполнения договоренностей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Кроме того, по данным ведомства, обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок.

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Соглашение по «зерновой сделке» было достигнуто в Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Оно предусматривает открытие украинских портов для вывоза зерна и отмену санкций, которые препятствовали поставкам продовольствия и удобрений из РФ. Срок действия договоренностей истекает 19 ноября.

На прошлой неделе в администрации президента заявили, что условие сделки по снятию санкций не выполняется, а президент Владимир Путин сказал, что Россия может полностью закрыть украинские порты, если окажется, что для доставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту использовались зерновозы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:УкраинаЗерно
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