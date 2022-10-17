В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгоссекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили в Москве «зерновую сделку». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, продолжение вывоза зерна из украинских портов продолжится при условии выполнения договоренностей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Кроме того, по данным ведомства, обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок.