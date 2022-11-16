Макрон рассказал о поставках российских удобрений в Африку

Поставки российских удобрений в Африку через Европу начнутся в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», передает РИА Новости.

Он рассказал, что первая партия – в 20 тыс. тонн – российских удобрений прибудет в Малави в ближайшее время.

По его словам, необходимо учитывать, что конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире.

Ранее Макрон также заявил, что Анкара и Париж продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

