Захарова: Латвия продолжает блокировать отправку российских минеральных удобрений
Латвийские власти продолжают блокировать отправку российских минеральных удобрений в беднейшие страны мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают «Известия».
По её словам, Европейский Союз должен повлиять на Ригу для преодоления проблемы.
Дипломат также напомнила, что на этой неделе планируется отправка 20 тысяч тонн удобрений в Малави. По ее словам, большая часть грузов до сих пор не были проинспектированы, так как Латвия не допустила инспекторов Всемирной продовольственной программы ООН.
«Мир должен знать не только своих героев, но и антигероев. Мы призываем все вовлеченные стороны, в первую очередь ЕС, предпринять необходимые усилия, чтобы обеспечить передачу беднейшим странам российских удобрений, в которых они нуждаются ничуть не меньше, чем в продовольствии», — подчеркнула Захарова.
Ранее в ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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