Премьер Венгрии рассказал о последствиях санкций против РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна окажется парализована в случае введения санкций в отношении энергетического импорта из РФ. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Орбана, в Венгрии «не просто станет холоднее», «вся страна окажется парализована». Он добавил, что в этой ситуации закроются предприятия и многие люди станут безработными.
Ранее в начале марта Орбан называл санкции против российских энергоресурсов «непосильным бременем» для страны. Премьер отмечал, что из РФ поступает 85% газа, используемого в стране.
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