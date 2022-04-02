Премьер Венгрии рассказал о последствиях санкций против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна окажется парализована в случае введения санкций в отношении энергетического импорта из РФ. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Орбана, в Венгрии «не просто станет холоднее», «вся страна окажется парализована». Он добавил, что в этой ситуации закроются предприятия и многие люди станут безработными.

Ранее в начале марта Орбан называл санкции против российских энергоресурсов «непосильным бременем» для страны. Премьер отмечал, что из РФ поступает 85% газа, используемого в стране.

