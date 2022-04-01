Антонов: Санкции США – попытка ограничить технологическое развитие России

По его словам, Вашингтон не должен размахивать «санкционной дубиной», которая попадает по ним самим и союзникам Соединенных Штатов.

Как считает дипломат, новым пакетом ограничительных мер против Москвы «в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки».

Напомним, Министерство финансов США объявило о вводе новых санкций против граждан России. Всего под новые ограничения США попали 13 граждан и 21 предприятие, в том числе, НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

