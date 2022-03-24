Экономист Колташов: Переход госкомпаний на расчет в рублях положит конец войне санкций
Экономист Василий Колташов считает, что ЕС своими санкциями ослабил авторитет европейской валюты, которую в скором времени заменит рубль.
Переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация перейдет на заключение контрактов в рублях. Колташов считает, что это позволит укрепить российскую валюту.
«Мы должны приготовиться к тому, что большинство компаний с крупным государственным участием перейдут на расчеты в рублях в международной торговле. Этот шаг повысит престиж российской валюты и ее статус. Банковская система «Мир» тоже станет более востребованной в ряде стран. Несмотря на то, что мы сейчас имеем дело с масштабными, прежде всего финансовыми, санкциями. Но их авторам придется обходить собственные ограничения для того, чтобы работать с Россией. Это придется сделать, потому что отказаться, например, от поставок российского газа просто невозможно. Иначе это будет настоящим сценарием катастрофы для ЕС, потому что дальше последует политическая революция. Консервативные силы, которые раньше были лояльны и политически неактивны, возглавят движение людей для того, чтобы прекратить эту бессмысленную и безумную войну санкций. В результате санкций Запад обрушил собственную репутацию. Это значит, что моральная ценность европейских валют начинает уменьшаться», - объяснил он.
При этом, по его мнению, переход на рубли в мировой торговле разрушит системы европейских валют.
«Эти меры запускают на Западе сложные процессы: и политические, и социальные – а также меняют мировой торговый ландшафт. Потому что рубль становится валютой, которая важна для постоянно дорожающих ресурсов, без которых просто нельзя обойтись. Это приведет к повышению мировых цен в долларах, евро, фунтах и йенах. Это механизм, который будет обеспечивать дополнительную выгоду российским экспортерам, в том числе зерна. Думаю, что продовольственные товары тоже будут экспортироваться в рублях. И это станет очень неприятной новостью для Запада, потому что рассыпается долларовая система, и ей на смену в Европе не приходит система евро. Она тоже будет находиться в кризисе, но в этом виноват сам Европейский союз. Им нужно было держать дистанцию, а они вместо этого запустили коренные изменения в мировой экономике. По сути, в Евразии и в значительной части мировой торговли наступает мир рубля и юаня. Торговля в рублях – это не последнее, что произойдет», - заключил Колташов.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.
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