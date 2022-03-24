Экономист Колташов: Переход госкомпаний на расчет в рублях положит конец войне санкций

«Эти меры запускают на Западе сложные процессы: и политические, и социальные – а также меняют мировой торговый ландшафт. Потому что рубль становится валютой, которая важна для постоянно дорожающих ресурсов, без которых просто нельзя обойтись. Это приведет к повышению мировых цен в долларах, евро, фунтах и йенах. Это механизм, который будет обеспечивать дополнительную выгоду российским экспортерам, в том числе зерна. Думаю, что продовольственные товары тоже будут экспортироваться в рублях. И это станет очень неприятной новостью для Запада, потому что рассыпается долларовая система, и ей на смену в Европе не приходит система евро. Она тоже будет находиться в кризисе, но в этом виноват сам Европейский союз. Им нужно было держать дистанцию, а они вместо этого запустили коренные изменения в мировой экономике. По сути, в Евразии и в значительной части мировой торговли наступает мир рубля и юаня. Торговля в рублях – это не последнее, что произойдет», - заключил Колташов.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.