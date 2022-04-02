СМИ: Запад может не выдержать жестких антироссийских санкций
Усиление санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, станет для Запада «тестом на прочность» и может нарушить единство западных государств. Об этом пишет газета Handelsblatt.
В материале отмечается,что Запад могут ожидать такие последствия как повышение затрат на энергию и продукты, потеря рабочих мест, прибытие миллионов беженцев.
«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — подчеркивает автор статьи.
Газета указывает, что Россия плотно встроена в экономику мира, связи с ней важны для Европы, а раскол может сильно ударить по европейским странам.
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