СМИ: Запад может не выдержать жестких антироссийских санкций

В материале отмечается,что Запад могут ожидать такие последствия как повышение затрат на энергию и продукты, потеря рабочих мест, прибытие миллионов беженцев.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — подчеркивает автор статьи.

Газета указывает, что Россия плотно встроена в экономику мира, связи с ней важны для Европы, а раскол может сильно ударить по европейским странам.

