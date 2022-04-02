СМИ: Запад может не выдержать жестких антироссийских санкций

Усиление санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, станет для Запада «тестом на прочность» и может нарушить единство западных государств. Об этом пишет газета Handelsblatt.

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В материале отмечается,что Запад могут ожидать такие последствия как повышение затрат на энергию и продукты, потеря рабочих мест, прибытие миллионов беженцев.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — подчеркивает автор статьи.

Газета указывает, что Россия плотно встроена в экономику мира, связи с ней важны для Европы, а раскол может сильно ударить по европейским странам.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СМИСанкции Против РоссииЗапад
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