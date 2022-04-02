Эксперт: Американские санкции уничтожают роль доллара

Жесткие санкции США в отношении России ускорят процесс отказа стран мира от доллара как валюты для международных расчетов. Об этом заявил преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT.

Аналитик: главный козырь США – доллар

Эксперт напомнил, что ранее попавшим под американские санкции государствам приходилось переходить на расчеты в других валютах.

«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — подчеркнул Ковалик.

По словам специалиста, значение рубля должно усилиться, так как он, в отличие от доллара, обеспечен золотом. При этом люди «все меньше верят в американский доллар» из-за «серьезных долгов» США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции СШАСШАДоллар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры