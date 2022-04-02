Эксперт: Американские санкции уничтожают роль доллара

Эксперт напомнил, что ранее попавшим под американские санкции государствам приходилось переходить на расчеты в других валютах.

«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — подчеркнул Ковалик.

По словам специалиста, значение рубля должно усилиться, так как он, в отличие от доллара, обеспечен золотом. При этом люди «все меньше верят в американский доллар» из-за «серьезных долгов» США.

