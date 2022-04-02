Эксперт: Американские санкции уничтожают роль доллара
Жесткие санкции США в отношении России ускорят процесс отказа стран мира от доллара как валюты для международных расчетов. Об этом заявил преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что ранее попавшим под американские санкции государствам приходилось переходить на расчеты в других валютах.
«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — подчеркнул Ковалик.
По словам специалиста, значение рубля должно усилиться, так как он, в отличие от доллара, обеспечен золотом. При этом люди «все меньше верят в американский доллар» из-за «серьезных долгов» США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru