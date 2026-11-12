В Подмосковье врачи за 15 минут спасли мужчину с инфарктом на беговой дорожке
В Дмитрове врачи спасли пациента, у которого во время тренировки на беговой дорожке начался обширный инфаркт. Мужчина почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу обратился в больницу. Медикам потребовалось около 15 минут, чтобы восстановить кровоток в закупоренной артерии, пишет Life.ru.
Кардиограмма подтвердила инфаркт, а обследование выявило повышенное давление и высокий уровень холестерина. Тромб полностью перекрыл одну из главных артерий, снабжающих сердечную мышцу.
Мужчину экстренно доставили в операционную. Через небольшой прокол хирурги ввели катетер, расширили сосуд баллоном и установили стент.
Заведующий сосудистым центром Олег Ларин уточнил, что закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте. В таком случае все решают минуты. Пациент обратился своевременно. После лечения его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит принимать лекарства, контролировать давление и холестерин, регулярно наблюдаться у кардиолога.
Врачи напоминают, что при сильной давящей или жгучей боли в груди, которая не проходит несколько минут, нужно прекратить нагрузку и вызвать скорую по номеру 103 или 112.
Ранее россиянам рассказали, как снизить риск инфаркта.
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