В Подмосковье врачи за 15 минут спасли мужчину с инфарктом на беговой дорожке

В Дмитрове врачи спасли пациента, у которого во время тренировки на беговой дорожке начался обширный инфаркт. Мужчина почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу обратился в больницу. Медикам потребовалось около 15 минут, чтобы восстановить кровоток в закупоренной артерии, пишет Life.ru.

Кардиолог раскрыл, как снизить риски болезней сердца

Кардиограмма подтвердила инфаркт, а обследование выявило повышенное давление и высокий уровень холестерина. Тромб полностью перекрыл одну из главных артерий, снабжающих сердечную мышцу.

Мужчину экстренно доставили в операционную. Через небольшой прокол хирурги ввели катетер, расширили сосуд баллоном и установили стент.

Заведующий сосудистым центром Олег Ларин уточнил, что закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте. В таком случае все решают минуты. Пациент обратился своевременно. После лечения его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит принимать лекарства, контролировать давление и холестерин, регулярно наблюдаться у кардиолога.

Врачи напоминают, что при сильной давящей или жгучей боли в груди, которая не проходит несколько минут, нужно прекратить нагрузку и вызвать скорую по номеру 103 или 112.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риск инфаркта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПодмосковьеБолезньВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры