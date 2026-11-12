В Подмосковье врачи за 15 минут спасли мужчину с инфарктом на беговой дорожке

Кардиограмма подтвердила инфаркт, а обследование выявило повышенное давление и высокий уровень холестерина. Тромб полностью перекрыл одну из главных артерий, снабжающих сердечную мышцу.



Мужчину экстренно доставили в операционную. Через небольшой прокол хирурги ввели катетер, расширили сосуд баллоном и установили стент.



Заведующий сосудистым центром Олег Ларин уточнил, что закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте. В таком случае все решают минуты. Пациент обратился своевременно. После лечения его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит принимать лекарства, контролировать давление и холестерин, регулярно наблюдаться у кардиолога.



Врачи напоминают, что при сильной давящей или жгучей боли в груди, которая не проходит несколько минут, нужно прекратить нагрузку и вызвать скорую по номеру 103 или 112.



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