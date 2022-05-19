Вовсе не провал? Экономист Кричевский назвал успехи российского импортозамещения

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с мнением члена Совета Федерации Андрея Клишаса о том, что импортозамещение в России провалено.

Ранее сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена». По его словам, «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего».