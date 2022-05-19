Вовсе не провал? Экономист Кричевский назвал успехи российского импортозамещения
Заявление сенатора Клишаса о неудавшемся импортозамещении – из оперы про «черное и белое», сказал в эфире НСН Никита Кричевский, указав сферы, где успехи импортозамещения очевидны.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с мнением члена Совета Федерации Андрея Клишаса о том, что импортозамещение в России провалено.
Ранее сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена». По его словам, «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего».
«В России испокон веков либо черное, либо белое. Заявление сенатора Клишаса о полном провале стратегии импортозамещения из той же оперы. У нас полностью все провалено? Хотелось бы знать конкретные направления, сферы, отрасли, где импортозамещение обещали, но ничего не сделали. Если говорить в целом, то это заявление "ни о чем". У нас все провалено, все плохо и ужасно, а дальше мы начинаем рассуждать, стакан наполовину полон или наполовину пуст, потому что в каких-то отраслях он более чем наполовину полон, а в других – действительно сильно меньше половины и даже практически пустой. Делать подобные заявления, наверное, преждевременно и неосмотрительно», - сказал Кричевский.
Он указал сферы, где с импортозамещением все хорошо.
«Если брать конкретные направления, то все, что касается сферы конечного потребления, – продуктов питания или простейшего ширпотреба, здесь успехи очевидны. Это и продукты, и лекарства, и простейшие виды одежды, и сфера услуг, которая сегодня составляет 2/3 от ВВП», - подчеркнул экономист.
Кричевский также отметил, что в финансовой сфере проблем тоже нет.
«Где конкретно в финансовой сфере импортозамещение полностью провалилось? Взять, например, крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, разве они испытывают проблемы с отсутствием импортных комплектующих? У нас возникают вопросы по онлайн-переводам или по выплатам процентов по депозитам? Нет, нет и еще раз нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не согласился с мнением сенатора Клишаса о ситуации с импортозамещением.
«Говорить о том, что всё провалено - вряд ли, наверное, можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка... ведётся напряженная работа, и не признавать это нельзя», - сказал Песков.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что поставки в Россию новой импортозамещенной электронной продукции начнутся до конца этого года.
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