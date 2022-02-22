Ефимов: Обороты гостиниц, салонов красоты и фитнес-центров в Москве превысили допандемийный уровень

Обороты в сфере услуг Москвы в январе 2022 года продолжили расти, в результате чего объемы выручки превысили допандемийный уровень. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, несмотря на очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, городу удалось избежать введения ограничений, что позволило предотвратить падение оборотов в сфере услуг.

«Выручка столичных гостиниц по итогам января 2022 года достигла 8,5 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021 года и почти на четверть превышает значения в январе 2020 года в сопоставимых ценах с учетом инфляции», - сказал Ефимов.

Обороты фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 млрд рублей, что в два раза больше, чем в январе 2021 года и на 83% больше, чем январе 2020 года, продолжил Ефимов. Также вице-мэр отметил, что московские салоны красоты по итогам января текущего года показали выручку в 4,3 млрд рублей, прибавив почти 34% к январю 2021 года.

В свою очередь руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что позитивная динамика наблюдается и в туриндустрии, однако полностью отрасль еще не восстановила обороты. Так, количество чеков в туриндустрии находится практически на уровне января 2020 года и составляет 2,7 млн штук. Пуртов подчеркнул, что по сравнению с январем 2021 года прирост чеков составил 36%.

«Выручка турагентств пока отстает от показателей января 2020 года на 32,5%, но на 70,4% превышает показатели января 2021 года», - сказал Пуртов.

Согласно данным Аналитического центра Москвы, оборот страховых услуг в столице в январе 2022 года составил 33 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

