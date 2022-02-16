Мужчины в России стали чаще ходить в салоны красоты
Мужчины в России стали на 58% чаще пользоваться услугами салонов красоты, а именно делать депиляцию, маникюр и педикюр. Об этом сообщили эксперты интернет-сервиса «Авито».
Так, за прошедший 2021 год мужской маникюр и педикюр стали делать чаще на 66%. При этом стоимость услуги в столице в среднем стоит 700 рублей, для женщин цены такие же.
Мужская депиляция стала популярнее на 68%. За уничтожение волос в одной зоне придется заплатить около 300 рублей. Среди мужчин также популярна услуга по эпиляции спины и груди, хотя она и дороже, ее стоимость варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс. Чаще всего мужчины прибегают к эпиляции сахарной пастой, то есть к шугарингу: спрос на него вырос на 25% за год.
Услуги барберов также становятся востребованнее. В январе текущего года за помощью к ним стали обращаться на 64% чаще в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
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