Мужчины в России стали чаще ходить в салоны красоты

Так, за прошедший 2021 год мужской маникюр и педикюр стали делать чаще на 66%. При этом стоимость услуги в столице в среднем стоит 700 рублей, для женщин цены такие же.

Мужская депиляция стала популярнее на 68%. За уничтожение волос в одной зоне придется заплатить около 300 рублей. Среди мужчин также популярна услуга по эпиляции спины и груди, хотя она и дороже, ее стоимость варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс. Чаще всего мужчины прибегают к эпиляции сахарной пастой, то есть к шугарингу: спрос на него вырос на 25% за год.

Услуги барберов также становятся востребованнее. В январе текущего года за помощью к ним стали обращаться на 64% чаще в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

