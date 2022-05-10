Мантуров заявил, что компании не просили об исключении из списка параллельного импорта
Иностранные компании, товары которых попали под параллельный импорт, не просили об их исключении из перечня. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости.
«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — указал глава Минпромторга, отвечая на вопрос, обращались ли к ведомству компании с просьбой исключить их из перечня подпадающей под параллельный импорт продукции.
Как отметил Мантуров, производители будут исключаться из списка по мере принятия решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок продукции. Минпромторг готов «оперативно реагировать» на изменения.
На минувшей неделе министерство утвердило перечень продукции, подпадающей под параллельный импорт, напоминает RT. Список включает более 50 групп товаров и около 200 брендов, в числе которых одежда, обувь, промышленное оборудование, комплектующие для автомобилей, электроники и бытовой техники, пишет Ura.ru.
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