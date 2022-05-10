Мантуров заявил, что компании не просили об исключении из списка параллельного импорта

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — указал глава Минпромторга, отвечая на вопрос, обращались ли к ведомству компании с просьбой исключить их из перечня подпадающей под параллельный импорт продукции.

Как отметил Мантуров, производители будут исключаться из списка по мере принятия решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок продукции. Минпромторг готов «оперативно реагировать» на изменения.

На минувшей неделе министерство утвердило перечень продукции, подпадающей под параллельный импорт, напоминает RT. Список включает более 50 групп товаров и около 200 брендов, в числе которых одежда, обувь, промышленное оборудование, комплектующие для автомобилей, электроники и бытовой техники, пишет Ura.ru.

